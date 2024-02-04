Пекин нанес дипломатическую пощечину Вашингтону

РИА КАТЮША В ходе переговоров с главой министерства обороны России Сергеем Шойгу, новый глава оборонного ведомства Китая Дун Цзюнь сделал сенсационное заявление: "Мы оказали вам поддержку насчет украинского вопроса, несмотря на то, что США и Европа продолжают давить на китайскую сторону.
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