Медведев: Межнациональный мир и единение перед лицом общего врага всегда были в основе Российского государства

Сегодня в России отмечается День народного единства, что очень актуально в нашей многонациональной стране, особенно в свете последних событий в Дагестане, которые некоторые деструктивные силы пытались использовать для раскачки ситуации.
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