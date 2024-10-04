Windows 11 24H2: Что нового в свежем обновлении и как это повлияет на ваш компьютер?

Microsoft активно внедряет обновление Windows 11 версии 2024 Update, также известное как 24H2. В этом обновлении представлены не только революционные функции, основанные на искусственном интеллекте, но и множество других полезных улучшений.
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