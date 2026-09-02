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Притча о Боге.

Притча о Боге.

Притча о Боге. Надежда Однажды Бог спустился на Землю и пришел в один город. На окраинах города он увидел поле для выращивания на нем съедобных растений.

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Новый комментарий от пользователя
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Воробейизменено

Да, определённо Бог вбросил разные концепции о Себе в мир, из которых на деле НИ ОДНА не является истинной. Но, сделал Он это для того, чтобы одних уловить в эти ловушки, а других этим намёком позвать к Себе, чисто логически предполагая, что Он сделал уж больно много усилий, чтобы это ничего не значило,  полагаясь на то, что уж они-то смогут быть эффективно ведомы Святым Духом для возможности успеха в этом. Ну, по крайней мере те из них, кто сильно захотят этого, конечно.