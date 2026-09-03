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Работающим пенсионерам увеличили пенсии почти на 13% за год

Работающим пенсионерам увеличили пенсии почти на 13% за год

В результате средняя пенсия этой категории достигла почти 25 тысяч рублей Пенсия по старости трудящихся пенсионеров увеличилась в среднем на 12,85% за год, что эквивалентно 2,8 тысячи рублей.

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