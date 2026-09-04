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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хуан-Пабло Монтойя: «Макларен» сейчас находится в роли аутсайдеров, поэтому команда не боится рисковать»

Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя поделился мнением о прогрессе «Макларена» и шансах команды всерьез вмешаться в борьбу за победу в чемпионате.

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