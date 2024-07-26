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Трамп проведет митинг в городе, где на него было совершено покушение

Бывший президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что скоро проведет еще один митинг в Батлере, штате Пенсильвания, где во время предвыборного митинга почти две недели назад на него было совершено покушение.

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