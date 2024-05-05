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«Сосьедад» Захаряна лишился шансов на попадание в Лигу чемпионов в следующем сезоне. Клуб дошел до 1/8 в текущем розыгрыше

Это произошло после победы «Атлетико» над «Мальоркой» (1:0) в 34-м туре чемпионата Испании.  Мадридский клуб идет на 4-м месте в таблице с 67 очками в 34 играх и стал недосягаем для «Сосьедада» (54 балла в 34 матчах).

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