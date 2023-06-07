В Курской области два села остались без света после удара

Курский губернатор Старовойт: Попово-Лежачи и Теткино остались без света после удара На электроподстанцию в селе Попово-Лежачи в Глушковском районе Курской области сбросили два взрывных устройства, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
Курский губернатор Старовойт: Попово-Лежачи и Теткино остались без света после удара На электроподстанцию в селе Попово-Лежачи в Глушковском районе Курской области сбросили два взрывных устройства, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
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