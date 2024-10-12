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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Канчельскис о «Пари НН»: «Любой клуб, увольняющий тренера после 10 туров, вызывает у меня смех. Не все руководители наших клубов — футбольные люди» 

Новым тренером клуба на этой неделе стал Виктор Гончаренко. После 11 туров нижегородцы занимают в Мир РПЛ 12-е место.

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