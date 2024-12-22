Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 844 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Третьяк
    Согласен с автором  на все 100 +Надо не пиротех...
  • StarPer
    Наше толерантное правительство слишком большую вольницу муслимам дала, скоро по шариату русские жить начнут, а власть...Четыре жены разре...
  • Юрий Золотарев
    Россия НИКОГДА не оскудеет на ГЕРОЕВ!!Семь "Леопардов" ...

Семь "Леопардов" не успели сделать ни одного выстрела: История одного подвига

Семь "Леопардов" не успели сделать ни одного выстрела: История одного подвига

Морской пехотинец Иван Жарский стал одним из ярчайших символов русской армии. Старший лейтенант, 27-летний командир батареи ПТУРов 810-й бригады Черноморского флота подбил 13 единиц вражеской техники, среди которой было семь "Леопардов".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
NS
Nina S
В ноги вам, дорогие наши Иваны, кланяемся! Спасибо за то, что вы такие богатыри - и телом, и духом!!!
Ответить
3 час.
Балу -
Дай Бог тебе здоровья и счастья, русский солдат!...
Ответить
2 час.
Юрий Золотарев
Россия НИКОГДА не оскудеет на ГЕРОЕВ!!
Ответить
55 мин.

Картина дня

наверх