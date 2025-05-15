Премьер-министр Малайзии отметил величие Красной площади после прогулки по Москве

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим после прогулки по Москве в ходе официального визита в РФ сообщил, что впечатлен русской историей и культурой, отметив величие Красной площади и красоту храма Василия Блаженного.
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