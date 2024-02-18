Медведев: «Лучше пусть возвращают все, пока не поздно»

18 февраля экс-президент и премьер-министр России Дмитрий Медведев обратил внимание у себя в Telegram-канале, что русофобы истерично отреагировали на фразу в его публикации месячной давности, в которой говорилось (дословно): «Ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба».
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