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Несекретные материалы

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Медведев: «Лучше пусть возвращают все, пока не поздно»

Медведев: «Лучше пусть возвращают все, пока не поздно»

18 февраля экс-президент и премьер-министр России Дмитрий Медведев обратил внимание у себя в Telegram-канале, что русофобы истерично отреагировали на фразу в его публикации месячной давности, в которой говорилось (дословно): «Ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба».

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