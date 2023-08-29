Москалькова прокомментировала сообщение о драке в Киргизии

Среди вызвавшего резонанс в России конфликта, произошедшего в Кыргызстане, нет соотечественников. С таким заявлением в своем Telegram-канале выступила омбудсмен Татьяна Москалькова, комментируя недавний инцидент, привлекший внимание россиян.