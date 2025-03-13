Царьград Фото: коллаж Царьграда Путин провёл совещание в командном пункте в Курске. Верховный главнокомандующий впервые надел военную форму публично.
Путин надел военную форму публично. Это не просто знак. Это сигнал
Комментарии
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Алексей Тан
Путин надел военную форму публично. Это сигнал! Трампу и ТЕМ ...кто стоит за ним. ================ А ЭТО ЗРИМЫЙ и ЯВНЫЙ ответ (сигнал) Трампу... ПЕРЕМИРИЯ НЕ БУДЕТ!!!. .... А это отвод НАТО на границы 1990 тых годов... А если нет!.... то ЛИКВИДАЦИЯ всех баз НАТО... на ЕВРО_АЗИАТСКОМ Континенте!!!.
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15 час.
М
Мария
Форма какая-то некрасивая. Советская военная форма была гораздо лучше. Не надо было её менять.
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14 час.
Алексей Тан
Это только для НЕПРИЯТЕЛЯ.... форм не приемлема и не по нраву.
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14 час.
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