Путин надел военную форму публично. Это не просто знак. Это сигнал

Алексей Тан

Путин надел военную форму публично. Это сигнал! Трампу и ТЕМ ...кто стоит за ним. ================ А ЭТО ЗРИМЫЙ и ЯВНЫЙ ответ (сигнал) Трампу... ПЕРЕМИРИЯ НЕ БУДЕТ!!!. .... А это отвод НАТО на границы 1990 тых годов... А если нет!.... то ЛИКВИДАЦИЯ всех баз НАТО... на ЕВРО_АЗИАТСКОМ Континенте!!!.