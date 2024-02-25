Мартинианов день отмечается 26 февраля 2024 года по всем традициям, приметам и обрядам Виктория ХаржевскаяЕжегодно 26 февраля граждане отмечают древний народный праздник Мартинианов, также известный как Мартынов день.
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