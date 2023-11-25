Изобретатели-волонтёры: на честном слове и на одном крыле

Сотни тысяч россиян объединились вокруг поддержки участников специальной военной операции. Особую группу составляют изобретатели, которые занимаются разработками, в которых остро нуждаются бойцы на фронте.
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