Какие законы были приняты в медиапространстве в 2024 году

В 2024 году в России были приняты ряд законов в медиапространстве. В частности, речь идет о маркировке рекламы, регистрации блогеров, запрете на размещение рекламы у нежелательных и экстремистских организаций, рекламе иноагентов, отчислении доходов для распространителей интернет-рекламы и прочее.