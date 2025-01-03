Какие законы были приняты в медиапространстве в 2024 году

В 2024 году в России были приняты ряд законов в медиапространстве. В частности, речь идет о маркировке рекламы, регистрации блогеров, запрете на размещение рекламы у нежелательных и экстремистских организаций, рекламе иноагентов, отчислении доходов для распространителей интернет-рекламы и прочее.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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