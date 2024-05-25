В пункт временного размещения для жителей Затона записались 89 человек

В ближайшие дни ожидается подтопление прибрежных территорий в микрорайоне В пункт временного размещения на базе школы № 1 Барнаула предварительно записалось 89 жителей Затона, сказал начальник городского управления по делам ГОЧС Владимир Драчев.
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