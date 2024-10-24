Шапарин: Отечественный автопром не понимает, как продать машины россиянам

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин заявил, что в условиях роста цен на автомобили и увеличения ставок по автокредитам продажа новых машин в России становится крайне сложной задачей, передает издание «Известия».
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