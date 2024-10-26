В Иране назвали удар Израиля демонстрацией страха

Секретарь Совета по определению политической целесообразности Ирана и экс-командующий КСИР генерал Мохсен Резаи считает, что удар израильской армии по исламской республике продемонстрировал слабость атаковавшей стороны.
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