Блокировка Qiwi-кошельков сделала дороже подписки на иностранное ПО

Блокировка электронных кошельков Qiwi, в связи с отзывом лицензии Киви-банка, усложнило пользователям работу с программами PhpStorm от JetBrains и ChatGPT подписки на которые необходимо оплачивать с иностранных карт, поскольку оплату с российских счетов те не принимают.