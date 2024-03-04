Блокировка Qiwi-кошельков сделала дороже подписки на иностранное ПО

Блокировка электронных кошельков Qiwi, в связи с отзывом лицензии Киви-банка, усложнило пользователям работу с программами PhpStorm от JetBrains и ChatGPT подписки на которые необходимо оплачивать с иностранных карт, поскольку оплату с российских счетов те не принимают.
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