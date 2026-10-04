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На учениях «Центр-2026» заметили новый «Панцирь-С1М» на белорусском шасси

На учениях «Центр-2026» заметили новый «Панцирь-С1М» на белорусском шасси

«Панцирь» на белорусском шасси во время учений «Центр-2026». Кадр телерепортажа / © НТВ На кадрах с учений «Центр-2026» заметили зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь» на шасси Минского завода колесных тягачей.

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