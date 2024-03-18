О поставке партии 120 троллейбусов в Новосибирск заявил Олег Клемешов

На оперативном совещании в областном правительстве и.о. мэра Новосибирска Олег Клемешов отметил, что 117 троллейбусов городом уже получено, еще 1 единица техники уже в пути, оставшиеся 2 троллейбуса завод отправит на этой неделе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии