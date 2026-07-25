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Татар-информ

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Минстрой РТ: годовой план строительства в Татарстане выполнен на 73%

Минстрой РТ: годовой план строительства в Татарстане выполнен на 73%

Первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Дамир Шайдуллин доложил о реализации программных мероприятий по строительству жилья, социально-культурных объектов, обеспечению жильем отдельных категорий граждан и модернизации инженерной инфраструктуры на совещании в Доме Правительства РТ, которое провел Раис Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

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