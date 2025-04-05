Комендатура впервые провела яркий рейд: останавливали просто всех, дальше пошли и перевернули вверх дном ночные клубы

Avia.pro - СМИ Ночь на Камчатке выдалась жаркой, но не из-за погоды. Следователи и полицейские, словно герои детективного фильма, прошлись по самым людным уголкам Петропавловска-Камчатского и Вилючинска, выискивая тех, кто решил, что постановление на учет — это не про них.