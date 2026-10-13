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Авторадио

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Банк "Яндекса" не будет начислять проценты за просрочку кредита из-за сбоя

Банк «Яндекса» пообещал не начислять проценты за просрочку кредитных платежей клиентам, которые не смогли провести оплату из-за масштабного сбоя в работе сервисов.

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