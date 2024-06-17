Прогноз погоды в Крыму на 17 июня ☂️ В Симферополе +26 и небольшой дождь В Севастополе +26 и малооблачно В Евпатории +25 и облачно с прояснениями В Джанкое +30 и небольшой дождь В Ялте +27 и небольшой дождь В Алуште +28 и небольшой дождь В Керчи +26 и небольшой дождь В Армянске +26 и облачно с прояснениями В Красноперекопске +26 и небольшой дождь В Бахчисарае +27 и малооблачно В Феодосии +26 и небольшой дождь В Судаке +26 и небольшой дождь Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.