Зеленский заявляет, что не будет покидать пост, и угрожает новыми ударами по НПЗ Зеленский, находясь в Британии, заявил, что Киев возобновит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Польша пытаетс...
- ЕС захватил очере...
- Военкор объясн...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым