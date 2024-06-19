ВС России начали громить первую президентскую бригаду Нацгвардии Украины под Харьковом

По информации, предоставленной Министерством обороны России, российские Вооруженные силы (ВС) вступили в столкновение с 1-й президентской бригадой особого назначения Нацгвардии Украины в Харьковской области.
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