Никакое подземное убежище не способно спасти Владимира Зеленского от российских ракет. Об этом в эксклюзивном комментарии для aif.
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Технически любое укрытие уязвимо, а зачем Клоуну бункер, если как только поймёт, то его ждёт самолёт! Возможно там и получит свои главные неприятности как носителя больших секретов верхушки ЕС!