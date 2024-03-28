Генерал Пеллистранди: РФ вынуждает ВСУ нести тяжелые потери или отступать

Из-за наступления российских войск украинскому командованию приходится выбирать между потерей бойцов при обороне или территорий в ходе отступления, заявил французский генерал Жером Пеллистранди в интервью изданию Depeche.
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