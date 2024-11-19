Врач Позднякова: школьникам не рекомендуется употреблять фастфуд, энергетики и чипсы

Такие продукты вызывают хронические заболевания ЖКТ Школьникам рекомендуется отказаться от фастфуда, энергетиков и чипсов, а также уменьшить употребление сладких газированных напитков и кетчупа, поскольку данные продукты могут вызвать хронические заболевания ЖКТ и стать причиной прибавки веса, рассказала РИА Новости заместитель главного врача по детству Люберецкой областной больницы Елена Позднякова.