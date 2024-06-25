Врач Почеховская рассказала, как газировка влияет на детский организм

От употребления сладких газированных напитков лучше отказаться вовсе. Врач Татьяна Почеховская рассказала, почемуРегулярное употребление сладких газировок детьми негативно сказывается на здоровье, так как в состав таких напитков входят концентраты, углекислота, большое количество сахара или сахарозаменителей.