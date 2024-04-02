Барнаульская чиновница получила пост в правительстве Забайкалья

Зульфия Таллибулина будет курировать информационную политику Забайкальского края Бывшую пресс-секретаря барнаульской мэрии и гордумы Зульфию Таллибулину назначили заместителем министра развития гражданского общества, муниципальных образований и молодёжной политики Забайкальского края.
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