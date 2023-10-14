В УЕФА заявили, что отстранение российских команд не относится к чиновникам

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков останется членом исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), так как решение об отстранении российских клубов и сборных не затрагивает должностных лиц в организации.
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