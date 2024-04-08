«Шерлок Холмс» Василий Ливанов ответил Макаревичу после его слов о русских

Народный артист РСФСР, 88-летний Василий Ливанов, известный по экранному образу Шерлока Холмса, которого он сыграл в цикле телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» режиссера Игоря Масленникова, в беседе с сайтом aif.