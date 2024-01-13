«Мы становимся свидетелями цикла насилия»: в ООН раскритиковали удар США по Йемену

Удары США и союзников по целям в Йемене, а также ответные атаки хуситов угрожают политической стабильности страны, заявил на заседании СБ ООН по ударам «международной коалиции» во главе с США по территории Йемена помощник генсека организации Халид Хиари.
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