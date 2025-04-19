Школьники Тазовского побывали в роли главы района и управленцев администрации

Администрация Тазовского района провела День стажера — дала возможность старшеклассникам попробовать себя в роли руководителей департаментов и управлений, принять участие в решении рабочих и организационных моментов, рассказал глава района Виктор Югай.
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