Неосторожный водитель самосвала с рыбой «организовал» медвежью столовую

Поронайск. Сахалинская область. Бесплатная столовая для медведей появилась в Сахалинской области. Возникла она из-за аварии: водитель самосвала случайно вывалил на дорогу груз рыбы, привлекшей хищников, передает «МИР 24».
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