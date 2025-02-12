Больше половины россиян назвали День святого Валентина чужим праздником

Для 51% опрошенных россиян День святого Валентина — это обычный день календаря. Однако многих этот неоднозначный праздник не обходит стороной: 37% женщин и 31% мужчин предаются романтической атмосфере этого дня.
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