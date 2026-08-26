ООН призывает к расследованию атаки на автобус в ЛНР и защите гражданских

26 августа 2023 года офис Генерального секретаря Организации Объединённых Наций опубликовал официальное заявление, в котором прокомментировал атаку Вооружённых сил Украины на автобус в Луганской Народной Республике (ЛНР).
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