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FiNE NEWS

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ООН призывает к расследованию атаки на автобус в ЛНР и защите гражданских

26 августа 2023 года офис Генерального секретаря Организации Объединённых Наций опубликовал официальное заявление, в котором прокомментировал атаку Вооружённых сил Украины на автобус в Луганской Народной Республике (ЛНР).

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