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CNN рассказал, почему Трамп не стал увольнять главу Пентагона

CNN рассказал, почему Трамп не стал увольнять главу Пентагона

Президент США Дональд Трамп не стал отправлять в отставку замешанного в скандале с утечками главу Пентагона Пита Хегсета, поскольку потратил на его утверждение много ресурсов, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

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