Путин встретился с Пашиняном в Бишкеке

Президент России Владимир Путин встретился в Бишкеке с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Бишкеке.
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