Инфантино: возвращение РФ в турниры ФИФА может произойти очень скоро

Возвращение России в турниры Международной федерации футбола (ФИФА) может произойти очень скоро. Таким прогнозом с ТАСС поделился президент ФИФА Джанни Инфантино после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.
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