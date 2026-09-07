Канцлер Германии Мерц заявил, что «глубоко потрясён» победой пророссийской партии АдГ в Саксонии-Анхальт.
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Дубина стоеросовая, большинство немцев: КАК БЫ осознают, как бы не повторилось 02.05.1945 года ??? Зашей в воротник цианистый калий и ступай вслед твоему идолу ???