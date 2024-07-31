Җиләкле йогуртлы торт рецепты

Сезонлы җиләкләрдән тиз пешерелә торган торт рецептын тәкъдим итәбез. Бисквит өчен кирәкле ингредиентлар: 3 йомырка, 125 г шикәр комы, 65 г кайнар су, 6 г көпшәкләгеч (разрыхлитель), бераз тоз, 80 г он, 35 г кукуруз крахмалы.