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Җиләкле йогуртлы торт рецепты

Җиләкле йогуртлы торт рецепты

Сезонлы җиләкләрдән тиз пешерелә торган торт рецептын тәкъдим итәбез. Бисквит өчен кирәкле ингредиентлар: 3 йомырка, 125 г шикәр комы, 65 г кайнар су, 6 г көпшәкләгеч (разрыхлитель), бераз тоз, 80 г он, 35 г кукуруз крахмалы.

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