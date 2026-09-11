«Герани» плотно взялись за деимилитаризацию Киева

Роман КАТЕРИНЧУК ВКС России качественно изменили подход к нанесению ударов по украинской территории с 27 августа, итого – пошёл 16-й день масштабных ударов по Украине и в первую очередь – по Киеву.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Три кита на семи ...
- T Чёрный октябрь 93...
только вот ракеты видно туда (на западную границу) не долетают, ну а доблестный ЧФ (на юге) пока в декретном отпуску.... иначе все это можно объяснить только предательством и сплошным договорняком на самом верху... увы.
я конечно не фельмаршал, но здается мне, что резать логистику противника необходимо НЕ ПО ЦЕНТРУ СТРАНЫ а по периметру границы - на западе ЖД переходы и мосты, на юге - полная морская блокада - и тогда НИКТО НИКУДА НИЧЕГО НЕ ВЕЗЕТ....