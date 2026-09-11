БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Герани» плотно взялись за деимилитаризацию Киева

«Герани» плотно взялись за деимилитаризацию Киева

Роман КАТЕРИНЧУК   ВКС России качественно изменили подход к нанесению ударов по украинской территории с 27 августа, итого – пошёл 16-й день масштабных ударов по Украине и в первую очередь – по Киеву.

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Сергей

только вот ракеты видно туда (на западную границу) не долетают, ну а доблестный ЧФ (на юге) пока в декретном отпуску.... иначе все это можно объяснить только предательством и сплошным договорняком на самом верху...  увы.

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Сергей

я конечно не фельмаршал, но здается мне,  что резать логистику противника необходимо НЕ ПО ЦЕНТРУ СТРАНЫ а по периметру границы - на западе ЖД переходы и мосты, на юге - полная морская блокада - и тогда НИКТО НИКУДА НИЧЕГО НЕ ВЕЗЕТ....