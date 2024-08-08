Прокуратура: сын Байдена получал миллионы долларов от румынского бизнесмена

Сын президента США Хантер Байден получал миллионы долларов от румынского бизнесмена для оказания влияния на американское правительство, когда Джо Байден был на посту вице-президента, следует из судебных документов прокуратуры.
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