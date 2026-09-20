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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Захар Петров о том, что чешский каноист не вышел с ним на награждение: «Думаю, он подрасстроился из-за того, что все время выигрывал, а теперь ему создали конкуренцию»

Шестикратный чемпион мира, российский каноист Захар Петров  предположил, почему чех  Мартин Фукса  ушел с совместного пьедестала на Кубке мира.

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